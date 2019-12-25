Ученые рассказали, чем нужно заменять жирные кислоты и жиры.

Назван способ снизить риск диабета второго типа. Исследование провели специалисты из Университета Эразма в Роттердаме и Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете. Исследователи выяснили, что употребление в пищу цельнозерновых круп снижает риск развития данного заболевания. Результаты работы эксперты опубликовали на портале EurekAlert.

Ученые рекомендуют заменять насыщенные жирные кислоты, моно- и полиненасыщенные жиры, животный и растительный белок качественными "медленными" углеводами. К последним относятся продукты, в которых высокий уровень содержания клетчатки. Такие продукты имеют низкий гликемический индекс, что приводит к меньшему производству организмом инсулина.

Низкий инсулин позволяет избежать резкого повышения сахара в крови. Также угроза развития диабета второго типа уменьшается, если человек замещает быстрые углеводы на насыщенные жиры.

Употребление кофе снижает риск смертности.