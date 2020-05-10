  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:09
126
Rybka123
Код вставки плеера

Употребление кофе снижает риск смертности

0 0

Также кофе является эффективным обезболивающим.

Употребление кофе снижает риск смертности. Исследование на эту тему было опубликовано в издании Science Daily. 

Согласно исследованию люди, которые выпивают даже чашку кофе в день, уменьшают риск ранней смерти на 12%. Помимо этого напиток снижает риск развития рака печени, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также кофе является эффективным обезболивающим.

Ученые объясняют данные свойства наличием кофеина, который стимулирует центральную нервную систему и способствует появлению бодрости и снижает усталость.

Редакция Piter.TV напоминает, что на тему пользы или вреда кофе существует много исследований, которые разнятся друг с другом. Пока влияние данного организма на организм полностью не изучено. 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии