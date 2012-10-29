Назван состав делегации США на саммите на Аляске

В белом доме предоставили СМИ список делегации из США для контактов с российским руководством в Анкоридже.

Назван состав американской делегации на саммите в Анкоридже на Аляске. В состав представителей вашингтонской администрации на мероприятии вошли государственный секретарь Марко Рубио, глава министерства по финансам Скотт Бессент, глава министерства по торговле Говард Латник и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на сообщение из Белого дома. Дополнительно мероприятие посетят официальный представитель администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт, а также специальный представитель Стивен Уиткофф.

Кроме того, в состав делегации Трампа вошли шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино, а также директор по коммуникациям и помощник администрации из Вашингтона Стивен Чун и Ник Луна. Вместе с президентом США Дональдом Трампом прилетят его спичрайтер Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

Фото: pxhere.com