Журналисты узнали, что в преддверии саммита "Россия-США" глава Белого дома не планирует никаких контактов с коллегами из других стран.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пока не собирается звонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому или европейским политическим элитам перед саммитом "Россия-США", который состоится при участии главы Кремля Владимира Путина в городе Анкоридже на Аляске. Соответствующее заявление сделал местный телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Белого дома.

Как ожидается, Трамп не будет звонить... Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако пока неясно, изменится ли это во время его продолжительного семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж. сообщение телеканала NBC News

Напомним, что встреча политических лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 часа вечера по московскому времени, согласно сообщению от помощника главы нашего государства Юрия Ушакова. Владимир Путин и Дональд Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет при присутствии переводчиков, а затем с участием делегаций из Кремля и Белого дома. Вашингтонская администрация уведомила о том, что рабочая встреча начнется в 22 часа вечера по Москве.

Фото: Белый дом