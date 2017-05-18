Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске

Глава Минфина России сообщил, что главное для делегатов будет обсудить политическую повестку, а уже потом - экономику.

Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр финансов РФ Антон Силуанов, входящий в состав делегации Кремля на саммите. Соответствующий комментарий российский чиновник из федерального правительства сделал для Telegram-канала журналиста Павла Зарубина. Отрывок их интервью опубликован в социальных сетях корреспондента. Антон Силуанов уточнил, что до Анкориджа долетел отлично.

Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно. Антон Силуанов, глава Минфина России

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа в Анкоридже проведут переговоры на высшем уровне. Рабочая встреча двух политических лидеров состоится на Аляске, на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Событие начнется с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Позже к главам государств присоединятся представители делегаций. Речь идет о пяти представителях как от Москвы, так и Вашингтона. От Кремля в беседе будут задействованы министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кроме этого, американский штат посетит группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, затем Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ на пресс-конференцию.

Фото: Правительство России