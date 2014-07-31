Песков: вопросы о подготовке встречи Путина и Трампа в Венгрии обсудят Лавров и Рубио

Подготовка к встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна проходить поэтапно. Руководители дипведомств работают над решением большого числа вопросов. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 17 октября сделал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что сейчас важно определить переговорными команды из Москвы и Вашингтона.
Речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
