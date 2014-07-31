  1. Главная
Песков: вопросы о подготовке встречи Путина и Трампа в Венгрии обсудят Лавров и Рубио

В Кремле рассказали о скором телефонном разговоре между Марко Рубио и Сергеем Лавровым.

Подготовка к встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна проходить поэтапно. Руководители дипведомств работают над решением большого числа вопросов. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 17 октября сделал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что сейчас важно определить переговорными команды из Москвы и Вашингтона.

Речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, обсудят уже и начнут обсуждать всю тему, все вопросы.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

В Кремле выразили соболезнования родным и близким Зуева.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

