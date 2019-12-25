Наталью Чечину освободили с должности главы Курортного района

Врио будет ее заместитель.

Временно исполнять обязанности главы администрации Курортного района будет заместитель главы Игорь Белокопытов, сообщила пресс-служба Смольного. Наталью Чечину освободили от должности в связи с назначением в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Накануне Чечину официально утвердили на новом посту, за ее кандидатуру проголосовали все члены избиркома, кроме одного. Ранее она получила одобрение ЦИК РФ и губернатора Петербурга.

С Курортным районом экс-глава была связана с 1990-х годов, а с января 2019-го года стала его главой.

Напомним, ранее горизбирком возглавлял Виктор Миненко. Он подал в отставку 12-го ноября.

Фото: трансляция заседания горизбиркома СПб