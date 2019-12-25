  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Наталью Чечину освободили с должности главы Курортного района
Сегодня, 11:45
86
nadezhda_sib

Наталью Чечину освободили с должности главы Курортного района

0 0

Врио будет ее заместитель.

Временно исполнять обязанности главы администрации Курортного района будет заместитель главы Игорь Белокопытов, сообщила пресс-служба Смольного. Наталью Чечину освободили от должности в связи с назначением в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

Накануне Чечину официально утвердили на новом посту, за ее кандидатуру проголосовали все члены избиркома, кроме одного. Ранее она получила одобрение ЦИК РФ и губернатора Петербурга.

С Курортным районом экс-глава была связана с 1990-х годов, а с января 2019-го года стала его главой. 

Напомним, ранее горизбирком возглавлял Виктор Миненко. Он подал в отставку 12-го ноября. 

Фото: трансляция заседания горизбиркома СПб

Теги: глава района, горизбирком, кадровые перестановки, курортный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Мудрякова Оля
Сегодня 12:15

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/exvo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии