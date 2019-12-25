Виктора Миненко освободили от обязанностей члена Горизбиркома

Соответствующее постановление подписал Беглов.

Губернатор Петербурга освободил от обязанностей члена городской избирательной комиссии Виктора Миненко, полномочия его как председателя Горизбиркома прекращаются автоматически. Об этом стало известно вечером в четверг, 12 ноября.

Подписанное главой города постановление направят в Законодательное собрание и Горизбирком. В тот же день сам Миненко написал заявление о досрочном освобождении от обязанностей члена комиссии. Его пост может занять Наталья Чечина, глава Курортного района. Издание "Фонтанка" уточняет, что Чечина знает Беглова 20 лет: в 1999 году действующий губернатор возглавлял Курортный район, где сама Чечина работает с 1990-го года.

Напомним, что накануне губернатор наградил Миненко орденом Почета и поблагодарил его за работу. Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила публичное негодование.

Ранее мы писали, что глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку.

Фото: twitter.com/od_team_ru