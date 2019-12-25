ЦИК рекомендовала избрать Наталью Чечину главой горизбиркома Петербурга

Кандидат рассказала о своих первых шагах на новой должности.

Центризибрком РФ одобрил кандидатуру Наталья Чечиной на пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В ЦИК надеются, что нынешняя глава Курортного района сможет преодолеть проблемы в работе комиссии.

Полагаю, она понимает всю глубину этих проблем и то, что работа ей предстоит непростая. сказал зампредседателя ЦИК о Чечиной.

На заседании также выступила и сама кандидат. Она отметила, что в первую очередь познакомится с председателями территориальных избирательных комиссий, их составом, проведет собеседования, учтет их предложения по дальнейшей работе. Затем будет проводить системные встречи с представителями политических партий, готовить документы к предстоящим выборам в 2021-м году.

Накануне, 23 ноября, губернатор Александр Беглов назначил женщину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Фото: трансляция заседания ЦИК РФ / YouTube