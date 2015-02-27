  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ушел из жизни председатель избиркома Калининского района Константин Степанов
Сегодня, 11:58
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ушел из жизни председатель избиркома Калининского района Константин Степанов

0 0

Известно, что у него была тяжелая болезнь.

Ушел из жизни председатель ТИК №11 Константин Степанов. Известно, что у него была тяжелая болезнь, рассказали в Избиркоме Петербурга. 

Константин Геннадьевич всегда был волевым, вдумчивым и целеустремленным человеком. Он проработал в избирательной системе больше 11 лет, зарекомендовав себя компетентным и мудрым руководителем, профессионалом, преданным выбранному делу. 

Пресс-служба Избиркома Петербурга 

Отмечается, что с начала СВО Константин Степанов регулярно оказывал помощь ее участникам. С ноября прошлого года по май 2024-го он сам находился на передовой в качестве добровольца. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончалась народная артистка РФ Вера Карпова. 

Фото: пресс-служба Избиркома Петербурга

Теги: избирком, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии