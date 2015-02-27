Ушел из жизни председатель избиркома Калининского района Константин Степанов

Известно, что у него была тяжелая болезнь.

Ушел из жизни председатель ТИК №11 Константин Степанов. Известно, что у него была тяжелая болезнь, рассказали в Избиркоме Петербурга.

Константин Геннадьевич всегда был волевым, вдумчивым и целеустремленным человеком. Он проработал в избирательной системе больше 11 лет, зарекомендовав себя компетентным и мудрым руководителем, профессионалом, преданным выбранному делу. Пресс-служба Избиркома Петербурга

Отмечается, что с начала СВО Константин Степанов регулярно оказывал помощь ее участникам. С ноября прошлого года по май 2024-го он сам находился на передовой в качестве добровольца.

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Фото: пресс-служба Избиркома Петербурга