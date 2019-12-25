  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главу Курортного района Петербурга назначили председателем горизбиркома
Сегодня, 14:10
109
nadezhda_sib

Главу Курортного района Петербурга назначили председателем горизбиркома

0 0

Женщина возглавляет район с января 2019-го года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Натальи Чечиной председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Документ опубликован 23-го ноября на сайте Смольного.

Постановление направят в Законодательное собрание Петербурга, ЦИК РФ и горизбирком.

Наталья Чечина возглавляет Курортный район города. Ее кандидатуру рекомендовал к назначению Центральный избирком.  Женщина набрала 9 голосов среди членов ЦИК РФ. 

Временно обязанности председателя исполняет Алла Егорова. Ранее она была заместителем председателя. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: выборы, постановление, председатель горизбиркома, цик рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии