Главу Курортного района Петербурга назначили председателем горизбиркома

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Натальи Чечиной председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Документ опубликован 23-го ноября на сайте Смольного.
Постановление направят в Законодательное собрание Петербурга, ЦИК РФ и горизбирком.
Наталья Чечина возглавляет Курортный район города. Ее кандидатуру рекомендовал к назначению Центральный избирком. Женщина набрала 9 голосов среди членов ЦИК РФ.
Временно обязанности председателя исполняет Алла Егорова. Ранее она была заместителем председателя.
Фото: gov.spb.ru
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