ЦИК РФ предложил кандидатуру на пост председателя горизибркома Петербурга

Постановление направили губернатору Северной столицы.

Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина получила поддержку 9 членов ЦИК РФ в качестве кандидата на пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание Центризибркома проходило сегодня, 18 ноября.

Другой кандидат ― Сергей Цыпляев, ― предложенный общественной организацией "Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона", набрал 4 голоса.

ЦИК России предложила назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Наталью Чечину. Постановление направят губернатору города.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что избирательная система Петербурга доказала свою неэффективность и требует модернизации в преддверии выборов 2021-го года.

На данный момент временно обязанности председателя исполняет Алла Егорова. Об отставке бывшего главы Виктора Миненко стало известно 12-го ноября. Ранее ЦИК РФ неоднократно критиковал его действия, а в сентябре 2020-го года попросил дострочно уйти.

Отметим, что прием предложений по кандидатурам должен был продолжаться до 22 ноября.

Фото: gov.spb.ru