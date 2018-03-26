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ЦИК РФ предложил кандидатуру на пост председателя горизибркома Петербурга
Сегодня, 11:49
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nadezhda_sib

ЦИК РФ предложил кандидатуру на пост председателя горизибркома Петербурга

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Постановление направили губернатору Северной столицы.

Глава администрации Курортного района Петербурга Наталья Чечина получила поддержку 9 членов ЦИК РФ в качестве кандидата на пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание Центризибркома проходило сегодня, 18 ноября.

Другой кандидат ― Сергей Цыпляев, ― предложенный общественной организацией "Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона", набрал 4 голоса.

ЦИК России предложила назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Наталью Чечину. Постановление направят губернатору города. 

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что избирательная система Петербурга доказала свою неэффективность и требует модернизации в преддверии выборов 2021-го года. 

На данный момент временно обязанности председателя исполняет Алла Егорова. Об отставке бывшего главы Виктора Миненко стало известно 12-го ноября. Ранее ЦИК РФ неоднократно критиковал его действия, а в сентябре 2020-го года попросил дострочно уйти. 

Отметим, что прием предложений по кандидатурам должен был продолжаться до 22 ноября. 

Фото: gov.spb.ru

 

Теги: горизибрком, председатель, цик рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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