Сотрудникам автостоянок Петербурга поручили раздавать повестки владельцам гаражей

Председателям предложили вести отчетность в виде таблицы Excel, куда нужно внести номер гаража, ФИО владельца, даты звонков (до пяти) и результат.

В Калининском районе Петербурга председателей коллективных автостоянок (КАС) обязали раздавать повестки хозяевам гаражей. Об этом пишет "Фонтанка".

Распоряжение подписал директор петербургского отделения общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" Виктором Курило. В приказе от 19 октября он же требует до 11:00 24 октября "отчитаться о проведенной работе по вручению повесток для уточнения документов воинского учета, а именно предоставить в райсовет отрывные корешки повесток".

Председателям предложили вести отчетность в виде таблицы Excel, куда нужно внести номер гаража, ФИО владельца, даты звонков (до пяти) и результат. По данным издания, повестки уже начали вручать. Одному из владельцев гаражей позвонил мужчина и представился охранником КАС № 31 на Бестужевской улице и попросил подойти за повесткой до 23 октября включительно.

Ранее владельцам гаражей на Морской набережной продлили срок освобождения территории. Владельцы гаражей в КАС "Маяк" получат 35 650 рублей. Получить деньги можно будет в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи с ООО "Перспектива". Договоры будут заключать в период с 22 февраля по 30 апреля 2022 года. Те, кто уже успел сдать гараж на металлолом, денег не получат.

Фото: Piter.tv

