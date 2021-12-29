Владельцам гаражей на Морской набережной продлили срок освобождения территории

Ситуация с выселением гаражного кооператива с Морской набережной дошла до губернатора. КИО сказал владельцам гаражей освободить территорию до 16-го февраля, но в Смольном продлили срок освобождения до 15 мая 2022 года.

Обращение к губернатору направил председатель Всероссийского общества автомобилистов в Петербурге. Владельцы гаражей в КАС "Маяк" получат 35 650 рублей. Получить деньги можно будет в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи с ООО "Перспектива".

Ответственность за обеспечение процедуры оформления возложена на КАС "Маяк". говорится в официальном сообщении.

Договоры будут заключать в период с 22 февраля по 30 апреля 2022 года. Те, кто уже успел сдать гараж на металлолом, денег не получат.

Ранее петербуржцы негативно отреагировали на новость о том, что им в течение 2 недель нужно освободить участок.

Фото: Нэлли Вавилина