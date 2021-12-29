  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Владельцам гаражей на Морской набережной продлили срок освобождения территории
Сегодня, 16:04
35
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Владельцам гаражей на Морской набережной продлили срок освобождения территории

0 0

Ситуация с выселением гаражного кооператива с Морской набережной дошла до губернатора. КИО сказал владельцам гаражей освободить территорию до 16-го февраля, но в Смольном продлили срок освобождения до 15 мая 2022 года. 

Обращение к губернатору направил председатель Всероссийского общества автомобилистов в Петербурге. Владельцы гаражей в КАС "Маяк" получат 35 650 рублей. Получить деньги можно будет в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи с ООО "Перспектива". 

Ответственность за обеспечение процедуры оформления возложена на КАС "Маяк".

говорится в официальном сообщении. 

Договоры будут заключать в период с 22 февраля по 30 апреля 2022 года. Те, кто уже успел сдать гараж на металлолом, денег не получат. 

Ранее петербуржцы негативно отреагировали на новость о том, что им в течение 2 недель нужно освободить участок. 

Фото: Нэлли Вавилина

Теги: гаражи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии