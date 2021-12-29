Появилось видео, как владельцы гаражного кооператива "Маяк" вышли протестовать против сноса

В кооперативе 1 950 гаражей, на Васильевском острове он располагается с 1970 года.

Во вторник вечером, 8 февраля, на Васильевском острове владельцы гаражей устроили сход из-за того, что Смольный планирует снести автостоянку на Кораблестроителей. Об этом сообщили в паблике "От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)" в Facebook.

Около сотни владельцев гаражей обсуждают планы Смольного, который хочет снести все постройки и возвести на этом месте школу. КАС "Маяк" располагается у дома № 12 корпус 3 по улице Кораблестроителей. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, участники встречи стояли плотной толпой.

По данным "Фонтанки", на встречу пришла глава муниципального образования "Гавань" Нелли Вавилина. В результате участники решили собрать средства на повторное взятие проб грунта.

Добавим, что ранее говорилось о том, что в этой локации в грунте находятся химические и радиоактивные отходы: захоронения отходов топлива подводных лодок, завода им. Козицкого (ртутные соединения бракованных телевизионных кинескопов) и производства НИИ 33. Собравшиеся утверждают, что, согласно данным экологической проверки 1996 года, содержание свинца, меди, кадмия, селена, мышьяка, цинка были превышены во много раз.

В кооперативе 1 950 гаражей, на Васильевском острове он располагается с 1970 года.

Ранее мы сообщали, что на Купчинской петербуржцы устроили народный сход в защиту сквера.

Фото и видео: Telegram / Гаражный кооператив "МАЯК"