На Купчинской петербуржцы устроили народный сход в защиту сквера

На фотографиях с места можно увидеть, что вышли более 20 человек. Петербуржцы не хотят видеть на месте сквера запланированную многоэтажку.

В среду, 26 января, петербуржцы устроили народный сход в защиту сквера сквера на углу улиц Олеко Дундича и Купчинской. Жителей смутило неожиданное появление забора вокруг зелёной зоны. Об этом рассказал активист Красимир Врански в своём Telegram-канале.

По словам Врански, жители собрались на экстренный сход обсудить ситуацию и действия по сохранению зелёной территории. На фотографиях с места можно увидеть, что вышли более 20 человек. Петербуржцы не хотят видеть на месте сквера запланированную многоэтажку. До этого территория охранялась ЗНОП, но её вывели из списка.

Врански рассказал, что ранее районная администрация прислушивалась к мнению жителей, но с приходом нового главы Константина Серова территорию отдали под застройку.

Известно, что осенью Смольный отвечал о застройке сквера, что спорный вопрос изучает суд. Якобы по этой причине петербуржцам не раскрывали будущее сквера. На собрании инициативная группа решила получить аудиенцию у Серова, которому уже удавалось убедить застройщика прекратить работы.

Ранее мы сообщали, что в Центральном районе назвали сквер в честь сподвижника Петра I.

Фото: Telegram / КВ