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В Центральном районе назвали сквер в честь сподвижника Петра I
Сегодня, 17:21
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В Центральном районе назвали сквер в честь сподвижника Петра I

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Ягужинский был первым генерал-прокурором России.

В Центральном районе появился сквер имени государственного деятеля Павла Ивановича Ягужинского. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименования.

Зеленая зона находится на углу Тверской улицы и Кавалергардской улицы. Ягужинский был сподвижником Петра I, первым российским генерал-прокурором. 

Выбор места обусловлен тем, что Павел Ягужинский был назначен командиром роты кавалергардов, учрежденной для коронации императрицы Екатерины Алексеевны.

пресс-служба Смольного. 

В этом году в России отмечается 350-летие со дня рождения императора. В честь памятной даты в городе пройдет более 220 праздничных мероприятий.

Фото: Pexels 

Теги: петр i, сквер, топонимика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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