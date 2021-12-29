В Центральном районе назвали сквер в честь сподвижника Петра I

Ягужинский был первым генерал-прокурором России.

В Центральном районе появился сквер имени государственного деятеля Павла Ивановича Ягужинского. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименования.

Зеленая зона находится на углу Тверской улицы и Кавалергардской улицы. Ягужинский был сподвижником Петра I, первым российским генерал-прокурором.

Выбор места обусловлен тем, что Павел Ягужинский был назначен командиром роты кавалергардов, учрежденной для коронации императрицы Екатерины Алексеевны. пресс-служба Смольного.

В этом году в России отмечается 350-летие со дня рождения императора. В честь памятной даты в городе пройдет более 220 праздничных мероприятий.

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