В Центральном районе назвали сквер в честь сподвижника Петра I

В Центральном районе появился сквер имени государственного деятеля Павла Ивановича Ягужинского. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименования.
Зеленая зона находится на углу Тверской улицы и Кавалергардской улицы. Ягужинский был сподвижником Петра I, первым российским генерал-прокурором.
Выбор места обусловлен тем, что Павел Ягужинский был назначен командиром роты кавалергардов, учрежденной для коронации императрицы Екатерины Алексеевны.
пресс-служба Смольного.
В этом году в России отмечается 350-летие со дня рождения императора. В честь памятной даты в городе пройдет более 220 праздничных мероприятий.
Фото: Pexels
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