Алые паруса и Ночь музеев посвятят 350-летию Петра I

Стало известно, какие масштабные мероприятия, посвященные Петру Великому, запланированы в этом году.

В честь 350-летия со дня рождения Петра I в Петербурге пройдет более 220 праздничных мероприятий в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Праздничная дата будет сопровождать все крупные городские праздники: Алые паруса, Ночь музеев, День города, День Военно-морского флота и другие. На Марсовом поле откроется выставка "30 картин из жизни Петра Великого". В Театре Музкомедии состоится премьера мюзикла "Петр Первый".

Весной после реставрации откроется памятник "Медный всадник". В Петербурге пройдет XV Международный Петровский конгресс, на котором будет обсуждаться создание нового европейского культурного маршрута "Путь Петра Великого".

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в июне хотят провести масштабный фестиваль "Окно в Европу". Основные действия развернутся на пляже Петропавловской крепости. Посетителей погрузят в атмосферу петровского времени.

Фото: Piter.TV