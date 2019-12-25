Абордажный бой и петровская ассамблея. Каким будет фестиваль "Окно в Европу" в честь 350-летия Петра I

Посетителей фестиваля погрузят в атмосферу петровского времени. Вход планируют сделать бесплатным.

Летом 2022 года в Петербурге пройдет масштабный фестиваль "Окно в Европу", приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. Основные действия развернутся на пляже Петропавловской крепости. О готовящемся празднике рассказал pr-директор яхт-клуба Алексей Жиров на пресс-конференции в ТАСС, передает корреспондент Piter.TV.

Фестиваль пройдет с 6 по 12 июня. Посетителей погрузят в атмосферу петровского времени. На пляже Петропавловской крепости появятся декорации и объекты. С посетителей будут взиматься налог, который ввел Петр I. На входе им нужно будет предоставить камень. Потом из этих камней собираются сделать арт-объект.

На Английской набережной будет пришвартована копия первого линейного корабля "Полтава". На нем планируют сделать выстрел бортом, будут подниматься и опускаться паруса, ожидается световое пиротехническое шоу. Скорее всего, оно пройдет в финальный день.

На Адмиралтейской верфи будет идти строительство корабля, который по окончанию фестиваля превратят в детскую площадку. Подобный корабль сейчас есть на территории "Новой Голландии". Построенный корабль хотят передать Парку 300-летия Петербурга.

Участником водной программы также станет шхуна "Леди Л". В акватории разыграют бой при Екатерингофке, в котором Петр I вместе с Александром Меншиковым захватил шведский корабль. Попасть на корабли будет нельзя, так как они будут задействованы в мероприятиях.

Чтобы максимально погрузить посетителей в атмосферу петровского времени, будут проводиться мастер-классы по кузнечному делу, мастер-классы по барочным танцам и каллиграфии, выставка оружия, развернут воинский лагерь.

На данный момент вход планируют сделать бесплатным. Разрабатывается план, как избежать очередей в условиях пандемии коронавируса. Возможно, вход будет осуществляться по сеансам.

Финансировать праздник будет яхт-клуб Петербурга, "Газпром" и городская администрация.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга / Андрей Шереметьев