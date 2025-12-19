Петербург вспоминает Петра I и его вклад в становление России

Основанный им город продолжает быть научным, промышленным и культурным центром страны.

В России, и особенно в Санкт-Петербурге, чтят память императора Петра I, скончавшегося 8 февраля (28 января по старому стилю) 1725 года. Как отметили в городской администрации, его реформы заложили основы современного российского государства.

8 февраля 1725 года остановилось сердце Петра Первого. Завершилась великая эпоха его правления, определившая исторический путь нашей страны на все последующие столетия. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

При Петре I были созданы регулярная армия и флот, заложена отечественная промышленность, основаны Академия наук и первый университет, реформирована система государственного управления. Главным его наследием стал Санкт-Петербург, который император основал как "окно в Европу" и морскую твердыню.

Главное детище Петра — Санкт-Петербург, морская твердыня, крупнейший экономический и научный центр России. Наш город стал главным памятником царю-реформатору, его идеям и таланту. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В своём обращении губернатор также провёл историческую параллель, отметив: "Сегодня дело Петра продолжает Президент России Путин Владимир Владимирович. Под его руководством Россия возродилась как сильная и могущественная держава".

Глава города указал, что основанные Петром традиции живут и сегодня: на петербургских верфях строятся современные корабли, а город остаётся ключевым центром промышленности, науки и культуры, реализующим проекты федерального масштаба.

Фото: Piter.TV