Беглов поздравил петербуржцев с Днем военной полиции

В России впервые официально отмечают этот праздник официально.

В 2026 году в России впервые официально отмечается День военной полиции. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации.

Как отмечается в поздравлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, преемственность военной полиции уходит корнями в историю русской армии. В 1812 году император Александр I учредил должность генерал-гевальдигера — военного полицмейстера. Современная структура была создана в 2011 году с формированием Главного управления военной полиции Министерства обороны.

Военные полицейские стоят на страже жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и гражданского персонала. В их задачи входит обеспечение воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охрана важных объектов, противодействие преступности. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Особо подчёркивается возросшая роль военной полиции в условиях специальной военной операции. Укрепление правопорядка в прифронтовой полосе, на освобождённых территориях и охрана жизненно важных коммуникаций напрямую влияют на боеспособность Вооружённых Сил и безопасность граждан.

Ранее Piter.TV сообщал, что учёные Петербурга на полпути к созданию отечественной водородной заправки.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга