Линейный корабль "Полтава" откроется для туристов летом

Гости и жители города смогут ознакомиться с историей кораблестроения и первыми морскими военными походами в летний туристический сезон этого года.

В летнем сезоне 2024 года в Санкт-Петербурге исторический корабль "Полтава" планирует возобновить регулярные экскурсии.

Возможность сотрудничества с уникальной исторической галереей на воде обсуждалась на встрече с петербургскими туроператорами, организованной Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма в рамках проекта "Музейные вечера".

Гости и жители города смогут ознакомиться с историей кораблестроения и первыми морскими военными походами в летний туристический сезон этого года.

Точная дата открытия будет объявлена позже, пока на борту корабля проводятся заключительные приготовления для обеспечения безопасности посетителей.

Фото: Правительство Петербурга