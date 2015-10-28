Путин заявил, что Петр I навечно связал историю флота и государства

Президент России Владимир Путин заявил, что основатель регулярного флота Петр I навечно связал его историю и историю государства. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.
По словам президента, нынешний парад приурочен к 350-летию со дня рождения российского императора. Он отметил, что под управлением Петра I Россия обрела статус великой морской державы, а также завоевала авторитет и влияние в мире.
Ранее мы сообщали, что Путин поздравил россиян с Днем ВМФ.
Видео: kremlin.ru
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