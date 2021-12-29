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На месте незаконных гаражей на Васильевском острове построят школу
Сегодня, 11:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На месте незаконных гаражей на Васильевском острове построят школу

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Сотрудники ККИ уже разместили информацию о необходимости добровольно освободить территорию.

В Василеостровском районе Петербурга планируется построить школу на 1375 мест. Она появится на участке на Морской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

На данный момент на территории находится гаражный кооператив КАС "МАЯК", у которого нет прав на эту землю. Договор аренды расторгли еще в 2020 году.

Сотрудники ККИ уже разместили информацию о необходимости добровольно освободить территорию. Владельцам гаражей выделят на это время.

Ранее стало известно, что на Альбуминной улице появится школа на 825 мест.

Фото: pexels

Теги: гаражи, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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