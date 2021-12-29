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На Альбуминной улице появится школа на 825 мест
Сегодня, 16:43
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На Альбуминной улице появится школа на 825 мест

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Строительство школы планируется завершить до 25 января 2025 года.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство 4-этажной школы на 825 мест. Здание возведут на земельном участке, ограниченном улицей Альбуминной, Митрофаньевским тупиком и Измайловским бульваром. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В школе оборудуют два спортивных зала, два бассейна, столовую, библиотеку. В кабинетах химии и биологии предусмотрены демонстрационные столы на подиуме, а в начальной школе предполагаются группы продленного дня со спальными помещениями.

Строительные работы выполнит ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика". Подготовительный этап пройдет до мая 2022 года, после застройщик приступит к созданию фундамента. Строительство школы планируется завершить до 25 января 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Петербурге построили 22 проблемных дома.

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: альбуминная, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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