На Альбуминной улице появится школа на 825 мест

Строительство школы планируется завершить до 25 января 2025 года.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство 4-этажной школы на 825 мест. Здание возведут на земельном участке, ограниченном улицей Альбуминной, Митрофаньевским тупиком и Измайловским бульваром. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В школе оборудуют два спортивных зала, два бассейна, столовую, библиотеку. В кабинетах химии и биологии предусмотрены демонстрационные столы на подиуме, а в начальной школе предполагаются группы продленного дня со спальными помещениями.

Строительные работы выполнит ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика". Подготовительный этап пройдет до мая 2022 года, после застройщик приступит к созданию фундамента. Строительство школы планируется завершить до 25 января 2025 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Петербурге построили 22 проблемных дома.

Фото: Госстройнадзор Петербурга