Стоимость платных парковок Петербурга будет варьироваться в зависимости от их загруженности

В формулу расчета стоимости парковочного места внесут параметр загруженности стоянки.

В Северной столице собираются ввести новую методику расчета стоимости платных парковок. В стоимость аренды парковочного места сможет входить степень загруженности стоянки. Соответствующее постановление было опубликовано 10 марта, – следует из постановления петербургского Комтранса.

Согласно проекту, к базовой стоимости парковочного места будут прибавляться дополнительные значения: категория автомобиля и уровень загруженности парковочной зоны.

Так, если машина категории B, то базовая стоимость места будет умножаться на 1. С автомобилем категории A значение будет умножено на 0,5, а для всех остальных категорий – на 2.

При этом, если парковочная зона заполнена менее чем на 50%, то базовое значение стоимости будет также умножаться на 0,5, в диапазоне загруженности от 50% до 70% – на 1, от 70% до 85% – на 1,4. Если же загруженность платной стоянки будет больше 85%, то значение коэффициента составит 1,8.

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Фото: Piter.TV