Адресную программу по установке искусственных неровностей одобрили в Петербурге

Искусственные неровности признаны эффективным инструментом повышения безопасности пешеходов.

В Санкт-Петербурге принята адресная программа на 2025 год, предусматривающая установку более 900 метров искусственных неровностей на 57 нерегулируемых пешеходных переходах в 13 районах города. Работы будут выполнены силами Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга, находящейся в подчинении Комитета по транспорту города, согласно сообщению пресс-службы Смольного.

Искусственные неровности признаны эффективным инструментом повышения безопасности пешеходов, способствующим снижению скорости автомобильного трафика до 40 км/ч, что уменьшает риск дорожно-транспортных происшествий и повышает общую безопасность на улицах.

Планируется, что в 2025 году искусственные неровности появятся в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге уже смонтировано свыше 13 тысяч метров искусственных неровностей.

Ранее петербургским автомобилистам напомнили о своевременном продлении парковочных разрешений.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)