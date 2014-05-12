Петербургским автомобилистам напомнили о своевременном продлении парковочных разрешений

Контроль срока действия парковочного разрешения лежит на владельцах транспортных средств.

Комитет по транспорту напомнил автовладельцам Петербурга о необходимости вовремя продлевать парковочные разрешения. Контроль срока действия парковочного разрешения лежит на владельцах транспортных средств, подчеркнули представители ведомства.

Автомобилистам также напомнили, как проверить срок действия разрешения и настроить уведомления о его истечении. Чтобы оформить новое парковочное разрешение, необходимо подать соответствующее заявление вместе с пакетом необходимых документов через любой Многофункциональный центр (МФЦ) Петербурга, либо воспользоваться региональным порталом государственных и муниципальных услуг.

Заявление будет рассмотрено в течение десяти рабочих дней с момента его подачи при условии предоставления полного комплекта документов. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Комитета по транспорту и Городского Центра управления парковками, а также обратившись в круглосуточный кол-центр по телефону 417-50-00.

Фото: Piter.TV