Городские и перехватывающие автостоянки в Петербурге очищены от снега

С началом снегопадов Центр управления парковками организовал работу по оперативной уборке – все выходные на 33 перехватывающих автостоянках производился сбор снежных масс. Об этом рассказали в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Слаженные действия позволили сохранить максимум полезной площади городских и перехватывающих автостоянок для размещения транспортных средств.
Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга
Уборка единого городского парковочного пространства, находящегося на улично-дорожной сети, входит в зону ответственности Комитета по благоустройству.
По остальным вопросам работы платной парковки можно обращаться по номеру телефона круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "ГЦУП": +7(812) 417-50-00.
Фото: Центр управления парковками
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