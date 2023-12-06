Городские и перехватывающие автостоянки в Петербурге очищены от снега

По вопросам работы платной парковки можно обращаться по номеру телефона круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "ГЦУП": +7(812) 417-50-00.

С началом снегопадов Центр управления парковками организовал работу по оперативной уборке – все выходные на 33 перехватывающих автостоянках производился сбор снежных масс. Об этом рассказали в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Слаженные действия позволили сохранить максимум полезной площади городских и перехватывающих автостоянок для размещения транспортных средств. Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга

Уборка единого городского парковочного пространства, находящегося на улично-дорожной сети, входит в зону ответственности Комитета по благоустройству.

По остальным вопросам работы платной парковки можно обращаться по номеру телефона круглосуточной "горячей линии" СПб ГКУ "ГЦУП": +7(812) 417-50-00.

Фото: Центр управления парковками