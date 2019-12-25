Главу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Аришину уволили

Аришину назначили заместителем руководителя администрации губернатора.

В пятницу, 21 октября, губернатор Петербурга Беглов уволил председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгу Аришину. Об этом написали в пресс-службе Смольного.

Аришину назначили заместителем руководителя администрации губернатора. Врио председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности стал Михаил Соболев.

Добавим, Аришина работала в петербургской прокуратуре с 2008 года, в декабре 2018 года она начало работу в аппарате губернатора. На должность председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности она заступила в январе 2019 года.

Ранее доцента СПбГУ уволили из-за участия в акции против мобилизации. Вуз решил прекратить с преподавателем трудовые отношения из-за "аморального поступка, несовместимого с продолжением работы".

Фото: Вконтакте / Ольга Аришина

