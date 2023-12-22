Стало известно, как будет выглядеть бюллетень для голосования на выборах президента РФ

Напомним, выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 9 февраля на заседании утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента. Впервые с 2008 года в нем всего четыре кандидата.

Судя по фото бюллетеня, рядом с именами кандидатов расположена следующая информация: год рождения, места жительства и работы, кем выдвинут и партия. Всего для избирателей будет напечатано 113 млн бюллетеней.

В этом году в выборах поучаствуют Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. Накануне ЦИК отказал баллотироваться Борису Надеждину (партия "Гражданская инициатива"), Сергею Малинковичу от "Коммунистов России", блогерам-самовыдвиженцам Раде Русских и Анатолию Баташеву.

Напомним, выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее Мейксин заявил, что члены избирательной комиссии Петербурга подверглись спам-атаке.

Фото: Piter.TV; ЦИК РФ