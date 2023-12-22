Мейксин заявил, что члены избирательной комиссии Петербурга подверглись спам-атаке

На выборах и в рамках других избирательных процессов "будет применяться дополнительная защита".

Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин в ходе пресс-конференции ТАСС заявил, что он и коллеги столкнулись с "беспрецедентным давлением извне". Об этом пишет ТАСС 8 февраля.

Мейксин сообщил о провокациях и угрозах членам городских избирательных комиссий. При этом, по его словам, подготовка и проведение выборов президента РФ происходит в соответствии с текущим графиком.

В частности, председатель избирательной комиссии Петербурга рассказал о попытках от его имени, членов территориальных комиссий, других сотрудников аппарата, через поддельные аккаунты получить различную информацию.

Есть обращения, связанные с запугиванием сотрудников избирательных комиссий с предложением им не участвовать в работе избирательных комиссий. Также мы фиксируем попытки влияния на сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии, мы видим атаки на этот сайт. Также есть попытки доступа к системе ГАС "Выборы". Максим Мейксин, председатель избирательной комиссии Петербурга

По этой причине на выборах и в рамках других избирательных процессов "будет применяться дополнительная защита".

Напомним, выборы президента РФ состоятся в период с 15 по 17 марта этого года. Ранее ЦИК признал недействительными часть подписей в поддержку кандидатов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)