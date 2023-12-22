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ЦИК признал недействительными часть подписей в поддержку кандидатов

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Проверены документы, отправленные Надеждиным и Малинковичем.

Центральная избирательная комиссия России признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность главы государства Бориса Надеждина. Соответствующие данные предоставлены в материалах от ЦИКа.  Согласно опубликованным сведениям, из 104 734 представленных политиком подписей было проверено 60 тысяч. Среди подписей, поданных за Сергея Малинковича, недействительны 8 979 штук. Согласно законодательству, для регистрации среди подписей, собранных в поддержку кандидата, не должно быть больше пяти процентов брака.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: президентские выборы, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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