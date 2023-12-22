Памфилова: заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали 1,45 млн избирателей

Прием заявлений будет продолжаться до 11 марта.

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали 1,45 млн избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, на сегодняшний день подано свыше 1,8 млн заявлений. Выбор в пользу ДЭГ сделали жители из 28 регионов. Еще 430 тысяч заявлений были поданы для голосования по месту нахождения. Памфилова добавила, что прием заявлений будет продолжаться до 11 марта. Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15-го по 17 марта.

Ранее мы сообщали, что на двух петербургских вокзалах появятся временные избирательные участки.

Видео: ЦИК РФ