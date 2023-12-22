На двух петербургских вокзалах появятся временные избирательные участки

Во время президентских выборов 2024 года в Петербурге будет работать почти 2 тысячи избирательных участков.

В Петербурге оборудуют временные избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба Горизбиркома.

Комиссия утвердила бюджетную смету на обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, а также на мероприятия по повышению правовой культуры голосующих.

Во время президентских выборов 2024 года в Петербурге будет работать почти 2 тысячи избирательных участков. Голосование продлится в течение трёх дней, с 15 по 17 марта.

Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что в предвыборной кампании на данном этапе президентских выборов участвуют 11 кандидатов. Соответствующей информацией с журналистами поделилась глава ЦИК Элла Памфилова. Она пояснила, что восемь из кандидатов выдвинуты на голосование политическими партиями страны, а еще трое являются самовыдвиженцами.

Фото: Piter.tv