ЦИК: в избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов

Элла Памфилова оценила подготовку к голосованию.

Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что в предвыборной кампании на данном этапе президентских выборов участвуют 11 кандидатов. Соответствующей информацией с журналистами поделилась глава ЦИК Элла Памфилова. Она пояснила, что восемь из кандидатов выдвинуты на голосование политическими партиями страны, а еще трое являются самовыдвиженцами. Глава ЦИК заметила, что "полноценно зарегистрированными" кандидатами стали Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ.

Еще раз напомню и уточню, что у нас сейчас происходит: на данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Напомним, что выборы на должность главы государства пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских фракций не нужно собирать подписи избирателей. Такие политики могут подать документы на регистрацию статуса кандидата до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех участников голосования не позднее 10 февраля текущего года.

В Петербурге поддержат электронное голосование при готовности города.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ