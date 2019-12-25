В Петербурге поддержат электронное голосование при готовности города

Памфилова поддержала город в желании внедрить ДЭГ.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о готовности поддержать проведение дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге, если город выразит свою готовность к этому. Об этом пишет ТАСС.

Что касается ДЭГ, то, конечно, как только Санкт-Петербург будет готов, с нашей стороны мы с удовольствием поддержим эту инициативу. У нашего замечательного города появляется шанс – даже не позже, чем в сентябре этого [2024] года, в единый день голосования. Элла Памфилова, председатель ЦИК

По ее словам, ДЭГ будет не заменой, а дополнением к традиционному голосованию.

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Фото: Piter.TV