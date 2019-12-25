Прокуратура Пушкинского района 1 декабря проведет выездной прием граждан

Сотрудники ведомства ответят на вопросы, касающиеся прав инвалидов.

Сегодня, 1 декабря, прокуратура Пушкинского района проводит выездной прием граждан. Все желающие могут обратиться с вопросами, касающимися возможных нарушений прав и интересов инвалидов и граждан с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Для сообщения о нарушениях, связанных с данной тематикой, к руководству прокуратуры Пушкинского района можно обратиться лично 1 декабря 2023 года с 11:00 до 13:00. Пресс-служба администрации Пушкинского района

Жителей будут принимать в Пушкине на Октябрьском бульваре в доме № 24. По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону: 576-92-68.

Ранее на Piter.tv: петербурженка пожаловалась на таксиста, который ударил ее по ноге.

Фото: Piter.tv