Избирательный штаб Владимира Путина заработал в Петербурге

Первой задачей штаба стал сбор подписей для выдвижения кандидата – их должно быть не менее 300 тысяч.

В петербургском пространстве "Артплей" на Красногвардейской площади открылся избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Сегодня, 22 декабря, в штабе прошло первое организационное заседание. Сопредседателями стали ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Алексей Демидов, глава Совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и социальный координатор петербургского филиала фонда "Защитники Отечества" Евгений Шувалов.

Конечно, обсуждаем уже детали начала сбора подписей. Предполагаются пикеты в первую очередь, 38 пикетов по городу в разных районах. Алексей Демидов, председатель избирательного штаба Владимира Путина

Первой задачей штаба стал сбор подписей для выдвижения кандидата – их должно быть не менее 300 тысяч. Этап стартует в ближайшее время.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"