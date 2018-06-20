Видео: Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире

Действующий президент Украины и его конкуренты не смогли договориться о дате дебатов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко и его конкурент на выборах Владимир Зеленский поспорили в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Видео появилось на странице передачи в Facebook.

Дебаты двух кандидатов в президенты Украины прошли в весьма необычном формате. Владимир Зеленский не смог приехать в студию, поэтому разговаривал с Порошенко по телефону. Президент предложил своему оппоненту приехать в студию в течение 40 минут. Зеленский заявил, что не может этого сделать, так как находится в Париже, и Порошенко об этом знает.

Во время прямого эфира шоумен напомнил политику о договоренности. Он сказал, что их дебаты должны состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В свою очередь Порошенко заявил, что готов встретиться с конкурентом 14 апреля. После этого кандидаты стали спорить и перебивать друг друга. В итоге Зеленский положил трубку.

Напомним, 31 марта на Украине прошли выборы президента. По результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24 % голосов, а Петр Порошенко — 15,95 %. Кроме того, участие в выборах приняла Юлия Тимошенко (13,40 %) и Юрий Бойко (11,67 %). Поскольку никто из кандидатов не набрал нужные для победы 50 %, лидеров первого тура — Зеленского и Порошенко — было решено выдвинуть на второй тур. Он состоится 21 апреля.

Ранее мы писали, что в штабе Зеленского назвали теледебаты с Порошенко "собачьими боями".

Видео: Facebook / ПРАВО НА ВЛАДУ