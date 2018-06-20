В штабе Зеленского назвали теледебаты с Порошенко "собачьими боями"

Советник кандидата в президенты сообщил, что вскоре Зеленский представит украинцам свою программу на 5 лет.

Советник Зеленского Раслан Рябошапко заявил о бессмысленности телевизионных дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Рябошапко пояснил, что дебаты вести не о чем. Его позиция аргументирована тем, что Порошенко следовало реализовывать свои планы на 5 лет во время президентского срока. Теледебаты в штабе Зеленского назвали "собачьими боями", а не дискуссией или обменом мнениями.

Также советник рассказал, что в ближайшее время Зеленский подробно представит избирателям свою программу, а также членов своей команды. Порошенко предложили провести дебаты с Коломойским .

Напомним, что Зеленский остается лидером – за него проголосовали 30,26% украинцев. Порошенко получил 15,92%, на третьем Юлия Тимошенко с 13,38%

Видео: Вечерний Квартал fan ; Piter.tv