Больше всего обращений в ЦИК по выборам поступило из Петербурга

Жалобы направили на рассмотрение в региональные комиссии.

ЦИК получил 1244 жалобы в дни проведения голосования и во время установления его итогов в период с 17 сентября по 24 сентября. Об этом на заседании Центризбиркома 4-го октября сказала Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, завершилась активная фаза избирательной кампании. Полностью она завершится к началу декабря, когда будут сданы финансовые отчеты. Сейчас ЦИК занимается рассмотрением обращений

Большинство обращений (90%) связаны с проведением выборов депутатов Госдумы.

Ранее Памфилова прокомментировала назначение председателем ЗакСа Петербурга Александра Бельского.

Фото: Piter.TV