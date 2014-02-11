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Больше всего обращений в ЦИК по выборам поступило из Петербурга
Сегодня, 11:59
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Больше всего обращений в ЦИК по выборам поступило из Петербурга

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Жалобы направили на рассмотрение в региональные комиссии.

ЦИК получил 1244 жалобы в дни проведения голосования и во время установления его итогов в период с 17 сентября по 24 сентября. Об этом на заседании Центризбиркома 4-го октября сказала Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, завершилась активная фаза избирательной кампании. Полностью она завершится к началу декабря, когда будут сданы финансовые отчеты. Сейчас ЦИК занимается рассмотрением обращений

Большинство обращений (90%) связаны с проведением выборов депутатов Госдумы.

Ранее Памфилова прокомментировала назначение председателем ЗакСа Петербурга Александра Бельского. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, обращения, цик рф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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