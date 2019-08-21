Элла Памфилова не будет поздравлять Бельского с избранием на пост спикера ЗакСа Петербурга

Памфилова считает, что Бельский "сам себя избрал".

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала избрание Александра Бельского председателем ЗакСа Петербурга. Она назвала это "пирровой победой" Александра Беглова.

Памфилова рассказала, что больше всего обращений в ЦИК касались выборов именно в Петербурге. Она дала поручение мониторить всю информацию о возможных нарушениях и проводить проверку.

Отдельно в Генеральную прокуратуру направлены материалы по поводу избранного сегодня спикером Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского – пусть разберутся по этому поводу. Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек – и это явный конфликт интересов – сам себя избирал. Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Памфилова призвала не проводить аналогии с другими регионами, в которых также госслужащие из исполнительной власти переходят в законодательную. По мнению Памфиловой, Бельский подменял собой Горизбирком и занимался своим избранием. Председатель Центральной избирательной комиссии сказала, что когда-нибудь такая победа для Беглова "обернется самой неприличной стороной".

Напомним, за кандидатуру Бельского проголосовали 40 из 50 депутатов.

Фото: ЦИК РФ