Элла Памфилова не будет поздравлять Бельского с избранием на пост спикера ЗакСа Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала избрание Александра Бельского председателем ЗакСа Петербурга. Она назвала это "пирровой победой" Александра Беглова.
Памфилова рассказала, что больше всего обращений в ЦИК касались выборов именно в Петербурге. Она дала поручение мониторить всю информацию о возможных нарушениях и проводить проверку.
Отдельно в Генеральную прокуратуру направлены материалы по поводу избранного сегодня спикером Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского – пусть разберутся по этому поводу. Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек – и это явный конфликт интересов – сам себя избирал.
Элла Памфилова, председатель ЦИК.
Памфилова призвала не проводить аналогии с другими регионами, в которых также госслужащие из исполнительной власти переходят в законодательную. По мнению Памфиловой, Бельский подменял собой Горизбирком и занимался своим избранием. Председатель Центральной избирательной комиссии сказала, что когда-нибудь такая победа для Беглова "обернется самой неприличной стороной".
Напомним, за кандидатуру Бельского проголосовали 40 из 50 депутатов.
Фото: ЦИК РФ
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