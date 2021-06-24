Нарышкин: США за 20 лет войны не добились гражданского примирения в Афганистане

В СВР РФ оценили вывод войск США из Афганистана.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США за 20 лет войны не добились гражданского примирения в Афганистане. Об этом чиновник порассуждал во время выступления на Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности. Эксперт заметил, что Вашингтон не выполнил поставленные перед собой задачи в регионе.

Пришел, увидел и наследил, как говорил один из литературных героев из романа Михаила Шолохова "Они сражались за Родину. На карте мира постоянно появляются новые горячие точки. При этом ни один из застарелых региональных или локальных конфликтов так и не получил разрешения. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Эксперт напомнил коллегам, что недавно Вашингтон сделал громкое заявление о решительном уходе с территории Афганистана. Нарышкин спросил о том, кому и для чего нужны были эти 20 лет "бесплодной войны" в стране, в которой погибло так много человек.

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