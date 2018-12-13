Нападение на школу в Вольске: В школе не было охраны

В школе №4 Вольска не было профессиональной охраны и металлодетекторов.

Выяснилось, в школе отсутствовала охрана, и подросток беспрепятственно вошел в учебное заведение с коктейлем "Молотова" и топором.

Детский омбудсмен сообщила, что хоть школа и большая в ней отсутствовала какая-либо профессиональная охрана. На вахте сидела бабушка - вахтер. Металлодетекторы также отсутствовали. Школьник смог без проблем принести в школу свои смертоносные вещи. К счастью, коктейль "Молотова" не взорвался и не загорелся.

В школе была установлена "тревожная кнопка", но сигнал на нее поступил уже после произошедшего.

Накануне в Вольске Саратовской области школьник пришел в школу с горючей смесью и топором, ударил незнакомую ему школьницу топором по голове и скрылся. Piter.TV сообщал первые подробности с места ЧП. Перед нападением подросток записал на видео, где он говорит, что собирается сделать. В кабинете находился и его друг, которому он не желал смерти.

Сообщается, что он был поклонником компьютерных игр и парня, который устроил бойню в Керченском училище. Парень рос в неполной семье с матерью и бабушкой. Он считался среди взрослых и сверстников хулиганом и неадекватным парнем.

По факту нападения на школу и покушение на убийство возбуждено уголовное дело.

Видео: BAZA