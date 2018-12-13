Под Саратовом школьник ударил ученицу топором по голове и скрылся

Появились подробности чудовищного происшествия в одной из школ города Вольска Саратовской области.

Сегодня утром, 28 мая, в школу №4 г. Вольска ученик 7 класса пришел с коктейлем "молотова" и топором.

Версии происшествия разняться. По одним данным сообщается, что мальчик закинул бутылку с горючей смесью в класс, а затем ударил проходящую мимо девочку топором по голове. По другой версии, между учениками был конфликт.

Очевидцы сообщают, что было много крови. Девочка, к счастью, выжила. Она была в срочном порядке госпитализирована в больницу. О ее состоянии подробностей на данный момент нет. К ней из Саратова вылетела санавиация, среди медиков опытный нейрохирург. На месте, после осмотра будет приниматься дальнейшее решение о лечении школьницы.

Подростка задержали, с ним работает полиция. Учеников школы распустили по домам.

Новые подробности ЧП в Вольской школе.

Видео: BAZA