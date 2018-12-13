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Нападение на школу в Вольске: Перед задуманным подросток записал видео

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В сети появилось видео, которое записал подросток перед нападением на школу в городе Вольске Саратовской области.

Сегодня, 28 мая, в школе №4 города Вольска Саратовской области произошло жуткое происшествие - один из учеников пришел в школу с топором и зажигательной смесью. 12-летняя девочка получила удар топором по голове.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о ЧП в Вольской школе сегодняшним утром. Сейчас в сети появилось видео, в котором этот подросток рассказывает, что он собирается сделать. На видео он произносит "я должен это сделать". Также он говорит, что он очень боится, а также надеется, что его друг выживет.

В сети сообщается, что этот подросток был поклонник ученика, который устроил бойню в керченской школе. Также родственники и знакомые отмечают, что парень неуравновешен и считался хулиганом.

Видео: T-m/ BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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