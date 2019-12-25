В Вольске Саратовской области коммунальщики на теплотрассе нашли скелетированный труп

По предварительным данным он скончался несколько месяцев назад.

В Вольске Саратовской области при осмотре теплотрассы коммунальные работники нашли скелетированный труп.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела сегодняшним утром на теплотрассе возле одного из домов по улице Львова роща города Вольска. Следствию с помощью экспертиз предстоит выяснить причины и дату смерти, а также установить личность человека.

Уточняется, что предварительно установлено, что человек скончался несколько месяцев назад. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области