В Вольске Саратовской области коммунальщики на теплотрассе нашли скелетированный труп

В Вольске Саратовской области при осмотре теплотрассы коммунальные работники нашли скелетированный труп.
Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела сегодняшним утром на теплотрассе возле одного из домов по улице Львова роща города Вольска. Следствию с помощью экспертиз предстоит выяснить причины и дату смерти, а также установить личность человека.
Уточняется, что предварительно установлено, что человек скончался несколько месяцев назад. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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