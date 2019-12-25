  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Вольске Саратовской области коммунальщики на теплотрассе нашли скелетированный труп
Сегодня, 14:17
99
MShaffter

В Вольске Саратовской области коммунальщики на теплотрассе нашли скелетированный труп

0 0

По предварительным данным он скончался несколько месяцев назад.

В Вольске Саратовской области при осмотре теплотрассы коммунальные работники нашли скелетированный труп.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела сегодняшним утром на теплотрассе возле одного из домов по улице Львова роща города Вольска. Следствию с помощью экспертиз предстоит выяснить причины и дату смерти, а также установить личность человека.

Уточняется, что предварительно установлено, что человек скончался несколько месяцев назад. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:На заброшенной даче в Саратове нашли человеческие кости

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Теги: нашли труп, новости саратов, новости саратовской области, саратовские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии