Подростку инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц.

Против школьника с топором в Саратове возбудили уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Известно, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом). Областная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия в школе.

Напомним, сегодня утром, 28 мая, в школу №4 г. Вольска ученик 7 класса пришел с коктейлем "молотова" и топором. По одним данным сообщается, что мальчик закинул бутылку с горючей смесью в класс, а затем ударил проходящую мимо девочку топором по голове. По другой версии, между учениками был конфликт.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео, которое записал подросток перед нападением на школу в городе Вольске Саратовской области

Видео:T-m/ BAZA