Напавшего на композитора Колкера мужчину отпустили из-под стражи в зале суда

Иван Худяков отбыл наказание по статье "причинение легкого вреда здоровью". Первоначально ему вменяли покушение на убийство.

Согласно решению Приморского районного суда, обвиняемому в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера Ивану Худякову был оглашён приговор. Подробности приводит Объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, что преступление произошло 20 февраля 2022 года в парадной одного из домов по набережной Чёрной Речки. На следующий день подозреваемого задержали. Как полагает следствие, Худяков является страстным поклонником артистки Марии Пахоменко, которая приходится Колкеру женой. Из материалов СМИ нападавший заключил, что в прошлом композитор поднимал руку на супругу, и решил отомстить. Он подкараулил Колкера в лифте и нанёс ему несколько ударов ножом.

Изначально бандиту вменяли покушение на убийство, однако в дальнейшем его действия переквалифицировали на причинение легкого вреда здоровью. Худяков был приговорён к 10-ти месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Так как подсудимый содержался под стражей, его наказание считается отбытым: он был отпущен из зала суда.

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Фото: Piter.TV